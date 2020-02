Rugby, ci pensano le Azzurre a far esultare gli italiani: ora sono quinte nel ranking mondiale (Di lunedì 3 febbraio 2020) L’Italia del Rugby femminile riparte dal secondo storico posto al Sei Nazioni, e lo fa alla grande. Nell’edizione del torneo iridato che per l’Italia ha preso il via domenica in Galles, la formazione di Di Giandomenico è riuscita a scalare la classifica del Rugby mondiale, salendo al quinto posto del ranking. Grazie al successo di ieri sul Galles per 19-15, all’Arms Park di Cardiff, le Azzurre sono ore tra le prime cinque formazioni al mondo, precedute da Nuova Zelanda (1/a), Inghilterra (2/a), Canada (3/o) e Francia (4/a). Un risultato che ha permesso all’Italdonne di scalare due posizioni e scavalcare Australia e Stati Uniti, rispettivamente sesta e settima. Per Elisa Giordano e compagne si tratta del punto più alto mai toccato dall’istituzione del ranking femminile. Prossimo impegno dell’Italdonne è quello di sabato a Limoges contro la ... open.online

