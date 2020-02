Rovigo, proprietaria di un bar: «Non trovo personale, chiudo». La replica: «Pagata 300 euro per 6 mesi» (Di lunedì 3 febbraio 2020) Su Il Gazzettino Maura Cavallaro, titolare de Il locale di via Miani, in un’intervista lamentava l’incapacità di trovare personale disposto a lavorare nel suo bar. Oggi Leggo ha raccolto però la testimonianza di Elisa (nome di fantasia), che ha voluto replicare, raccontando la sua storia. Mesi e mesi a lavorare senza un contratto di lavoro e con una ‘paga da fame’. La giovane ha parlato della sua personale esperienza: terminati da poco gli studi, decise di rispondere all’annuncio della signora Cavallaro, quando all’epoca gestiva un altro locale nel cuore del centro storico di Rovigo. «Ho conosciuto la signora Maura più di dieci anni fa, quando verso fine estate ha accettato di farmi un colloquio di lavoro come barista. Le spiegai che non avevo alcuna esperienza in quel campo, ma mi disse che l’avrei fatta con lei. Dopo avere fatto il tradizionale giorno di prova ... urbanpost

