Rosso all'ex Milan Bakayoko, Martins impazzisce e spintona l'arbitro: rischia la stangata (Di lunedì 3 febbraio 2020) Quando il toro vede Rosso non capisce più nulla e diventa violento. Ma in questo caso non c'entra niente l'animale ma il Rosso sì. E' il colore del cartellino sventolato dall'arbitro Mikael Lesage all'indirizzo prima di Bakayoko, ex centrocampista del Milan e poi di Gelson Martins. E' successo nella gara di Ligue 1 tra Nimes e Monaco con il club del Principato che si è ritrovato in 9 in poco meno di un minuto. Il direttore di gara, al 32′ del primo tempo, ha deciso di estrarre il Rosso diretto per un fallaccio di Bakayoko su Philippoteaux. A questo punto è esplosa la rabbia di Gelson Martins. Il portoghese ha aggredito l'arbitro verbalmente e con spintoni sotto lo sguardo attonito di compagni, tifosi e allenatori. Ora si parla di uno stop che va dai 2 ai 6 mesi. Il comitato disciplinare si riunirà mercoledì per decidere il prossimo

