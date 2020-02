Roma, Petrachi pensa già al futuro: bloccato un terzino per l’estate (Di lunedì 3 febbraio 2020) Roma, Petrachi pensa già a come rinforzare la squadra in estate. bloccato Carlos Augusto del Corinthians per il prossimo giugno Il mercato si è concluso da pochi giorni, ma il lavoro di Gianluca Petrachi di certo non finisce qui. Il d.s. è consapevole di quali siano le debolezze della Roma, e per tale ragione il suo operato estivo si baserà molto sulla ricerca di terzini. Il Corriere dello Sport sottolinea come sarebbe già stato bloccato Carlos Augusto per giugno. Il laterale sinistro è in forza al Corinthians ed è il rinforzo individuato dal dirigente giallorosso. 21enne, è un profilo che all’occorrenza può operare anche come difensore centrale. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

