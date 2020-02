Roma: oggi stop limitato ai veicoli a benzina fino a Euro 2 nella Fascia Verde (Di lunedì 3 febbraio 2020) Roma – Limitazioni al traffico oggi a Roma. Considerato il superamento dei livelli di PM10 rilevato dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall’Arpa Lazio, e la previsione di criticita’ prevista per domani, e’ stata infatti disposta la limitazione della circolazione veicolare lunedi’ 3 febbraio nella Ztl Fascia Verde. Nello specifico, oltre ai divieti gia’ previsti dalla Dcs 4/2015, le misure stabilite dall’ordinanza hanno tenuto in considerazione la concomitanza dello sciopero da parte di una sigla sindacale, limitando il blocco obbligatorio della circolazione dalle ore 7.30 alle 20.30 per i seguenti veicoli: ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed Euro 1; autoveicoli benzina Euro 2. Inoltre, il provvedimento prevede che gli impianti termici sull’intero territorio comunale dovranno essere gestiti in modo da garantire una temperatura ... romadailynews

