Roma, nascono i “gilet gialli antidiscarica”. Protestano contro nuovi siti di raccolta rifiuti intorno alla Capitale: “No a guerre tra poveri” (Di lunedì 3 febbraio 2020) A Roma arrivano i “gilet gialli antidiscarica”. Più concretamente, un comitato unico di protesta e tutela del territorio contro i progetti di realizzazione di nuove discariche a Roma e provincia. Valle Galeria, Porta Medaglia, Fonte Laurentina, Falcognana, Tragliatella, ma anche Colleferro, Fiumicino e Albano Laziale. Tutti uniti “per evitare guerre fra poveri”. Il 30 gennaio scorso, i vari comitati hanno sancito la loro unione in un coordinamento unico che trae spunto, più che dai ‘moti popolari’ francesi, dal colore delle magliette utilizzate fra il 2011 e il 2013 per chiedere la chiusura del mega-impianto di Malagrotta. L’obiettivo è opporsi all’accordo raggiunto fra la Regione Lazio e il Campidoglio che ha portato il 31 dicembre 2019 la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a firmare la delibera con la quale si individuava in una cava di via Monte Carnevale, a 500 metri dall’ex ... ilfattoquotidiano

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Roma, nascono i “gilet gialli antidiscarica”. Protestano contro nuovi siti di raccolta rifiuti intorno alla Capitale:… - simo26110561 : RT @fattoquotidiano: Roma, nascono i “gilet gialli antidiscarica”. Protestano contro nuovi siti di raccolta rifiuti intorno alla Capitale:… - Noovyis : (Roma, nascono i “gilet gialli antidiscarica”. Protestano contro nuovi siti di raccolta rifiuti intorno alla Capita… -