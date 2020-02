Roma, i netturbini si rifiutano di svuotare i cassonetti delle “Chinatown” usando il Coronavirus come scusa (Di lunedì 3 febbraio 2020) Come se la raccolta dei rifiuti a Roma non fosse già di per sé complicata, ci si mette anche la psicosi da Coronavirus. la nuova scusa che sembrerebbe circolare tra i netturbini Ama è proprio quella di non voler andare a svuotare i cassonetti nelle “chinatown” della Capitale per paura di essere contagiati. Roma, i netturbini si rifiutano di svuotare i cassonetti delle “Chinatown” usando il Coronavirus come scusa LEGGI ANCHE> Rifiuti Roma, Ama incalza i netturbini: «Multate i Romani o pagherete voi» A raccontare il nuovo alibi è il Messaggero, che ha avuto accesso alla chat di riferimento. «Qualcuno ha timore di svolgere il servizio nella parte che dà su Via dell’Omo», ovvero una zona di Roma piena di negozi e attività orientali, riporta il sito del quotidiano Romano citando le conversazioni su whatsapp, aggiungendo che «qualche timore è stato manifestato ... giornalettismo

Franca32833698 : @Miti_Vigliero @antigrillino @neXtquotidiano I netturbini di Roma non puliscono nessun quartiere a prescindere dal coronavirus. - mrosamalisan : RT @Miti_Vigliero: #tweetmuto C’è il Coronavirus, i netturbini di Roma non vogliono pulire nei quartieri “cinesi” - flinx15 : RT @riventheripper: #Coronavirus, i netturbini di #Roma non vogliono pulire nei quartieri “cinesi” Ovvero non han voglia di fare un cazzo… -