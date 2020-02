Roma, contestazioni dopo la nomina del nuovo direttore dei Servizi veterinari della Asl 4: “È stato dipendente di uno dei commissari” (Di lunedì 3 febbraio 2020) La Asl Roma 4 da circa quattro mesi ha un nuovo direttore dei Servizi veterinari, ma il concorso che ha determinato la sua nomina non sembra essersi svolto secondo quanto prescritto dalla legge. Una delibera della Regione Lazio del 2013, infatti, per garantire la massima imparzialità dei componenti della commissione d’esame, elenca una serie di situazioni di potenziale conflitto d’interessi che devono essere evitate. Tra queste l’eventualità che un membro della commissione d’esame sia stato il datore di lavoro di un candidato. Ma nel concorso per direttore di Unità operativa complessa (Uoc) dei Servizi veterinari indetto dall’azienda sanitaria Romana è successo proprio questo. Il vincitore, Pierluigi Ugolini, in qualità di dipendente della Asl Roma 1 è stato responsabile di un’unità operativa del dipartimento di prevenzione di cui Mario Rosario Frega, membro della commissione d’esame, è ... ilfattoquotidiano

