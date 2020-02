Roma 150, Raggi apre celebrazioni: Capitale di tutti, città aperta per sempre (Di lunedì 3 febbraio 2020) Roma – “Oggi diamo il via all’anno di celebrazioni per i 150 anni della designazione di Roma come Capitale degli italiani. Il 3 febbraio del 1871 Roma e’ stata indicata come sede delle principali istituzioni del neonato Stato unitario”. Queste le parole della sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenuta subito dopo l’inno d’Italia intonato da Andrea Bocelli sul palco del Teatro dell’Opera della Capitale, in occasione del concerto che da’ il via alle celebrazioni del 150esimo anniversario di Roma Capitale, che si concluderanno il 3 febbraio del 2021. Tra il pubblico anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.” “La citta’ di Roma, ha detto Raggi, “straordinaria per storia e per valori culturali e religiosi, si e’ cosi’ posta al servizio di tutti. Piemontesi, siciliani, lombardi, toscani, ... romadailynews

