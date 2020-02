Rita Rusic: età, famiglia, carriera, vita privata (Di lunedì 3 febbraio 2020) AGGIORNAMENTO 3 FEBBRAIO 2020 ORE 21:20 Rita Rusic è stata eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip nel corso dell'ottava puntata in onda venerdì 31 gennaio 2020. Ha perso il duello al televoto contro Andrea Montovoli e Patrick Ray Pugliese. Durante la sua permanenza nel loft di Cinecittà, si è scontrata principalmente con Adriana Volpe. Ha, però, ricevuto la gradita sorpresa dell'ex marito Vittorio Cecchi Gori. Ha avuto, invece, qualcosa da rimproverare a Valeria Marini rea, a suo dire, di essere la causa dell'allontanamento tra i figli Mario e Vittoria ed il loro padre.















































































































-Rita Rusic: età, famiglia, carriera, vita privata 03 febbraio 2020 21:15. blogo

trash_italiano : #GFVIP: Rita Rusic attacca Adriana Volpe: 'la maestrina la fai con Magalli, non con me a rompere i co**ioni' - nuan997 : Trovo ingiusto che sia stato annullato il televoto di lunedi scorso quando l’Alberti è ancora dentro! Fate rientrar… - pinklady98 : RT @vntpl28: Se stasera dovessero aprire un televoto per ripescare Rita Rusic, votiamo SI in massa per favore. Che vi piaccia o no, la sua… -