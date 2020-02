Rissa nel cuore della movida, tre italiani accoltellati: caccia a gruppetto di extracomunitari (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCaserta – La Polizia di Stato sta indagando su un Rissa, avvenuta nella notte tra sabato e domenica ad Aversa (Caserta), durante la quale tre ragazzi sono stati accoltellati, riportando però ferite guaribili in pochi giorni. Secondo quanto raccontato dalle vittime agli investigatori del Commissariato di Aversa, gli aggressori sarebbero extracomunitari; in un primo momento sembrava fossero maghrebini, ora si ipotizza che siano nigeriani. Dai primi accertamenti, pare che la lite tra i sue gruppi di ragazzi sia scoppiata all’interno di un locale di via del Seggio, cuore della movida aversana, per poi proseguire fuori. La Polizia cerca di capire se gli immigrati volessero rapinare di cellulare e soldi i tre italiani; si stanno visionando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. L'articolo Rissa nel cuore della ... anteprima24

