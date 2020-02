Riki età, altezza, peso, carriera e vita privata: tutto sul cantante italiano (Di lunedì 3 febbraio 2020) Riki, pseudonimo di Riccardo Marcuzzo, è uno dei cantante in gara al 70° Festival di Sanremo 2020. L’artista presenterà il brano Lo sappiamo entrambi. Per il giovane cantante è la prima partecipazione alla Kermesse canora. Riki si è fatto conoscere e amare dal pubblico italiano grazie alla sua partecipazione al talent di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Da dopo quell’esperienza la sua carriera non si è più fermata e Riki ha collezionato un successo dopo l’altro. Quante cose si sanno sulla sua vita? Quanti anni ha? Di che segno zodiacale è? È fidanzato? Ecco tutte le risposte a queste domante e tante altre curiosità. Leggi anche –> Riki, attacchi omofobi al cantante di Amici: la sua risposta è spiazzante Riki: la vita privata Riki è nato a Segrate, in provincia di Milano, il 4 febbraio 1992. Ha 28 anni, è alto 175 centimetri e pesa circa 73 chili. È del ... urbanpost

