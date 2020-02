Rigore Juventus-Fiorentina, Bucchioni: “c’è sudditanza psicologica” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Rigore Juventus-Fiorentina – Non si placano le polemiche dopo la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, in particolar modo nel mirino è finito il calcio di Rigore concesso alla Juventus in occasione del match contro la Fiorentina, partita che si è conclusa sul risultato di 3-0. L’episodio che ha creato discussione è stato quello che ha portato al provvisorio 2-0, sono arrivate dichiarazioni pesantissime da parte della dirigenza viola con il presidente Commisso. Nella bufera è finito anche il giornalista Enzo Bucchioni per un post scritto su Twitter: “Commisso ha ragione a lamentarsi, il secondo Rigore non c’era. A Pasqua l’ha detto pure un collega esperto come Calvarese al Var. Se non ha cambiato idea trattasi di evidente sudditanza psicologica di un giovane arbitro che vuol fare carriera…Peccato...” LEGGI ANCHE –> ... calcioweb.eu

