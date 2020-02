Riccio (vice Gattuso): «Ora abbiamo più risorse. Champions? Pensiamo al Lecce» (Di martedì 4 febbraio 2020) Per problemi famigliari Rino Gattuso non ha parlato nel post di Sampdoria-Napoli. Ecco le parole del vice Gigi Riccio Per motivi famigliari Rino Gattuso non ha parlato nel post partita di Sampdoria-Napoli, al suo posto ha analizzato il match il suo vice Gigi Riccio. Le sue parole. MATCH – «Avevamo incanalato bene la gara, poi l’eurogol di Quagliarella ha sporcato un po’ la gara. C’erano duelli, bisognava tenere botta, rimanere compatti nel momento in cui loro mettevano tre giocatori davanti. E difenderci tenendo palla il più possibile, anche uscendo da situazioni ingarbugliate. E’ l’unico modo che abbiamo per difendere . Sappiamo da dove veniamo, il percorso e le difficoltà avute nelle scorse settimane. Avere più giocatori possiibli con questa qualità fanno sì che le risorse durante le partite siano maggiori. Chi era fuori ha fatto di tutto per ... calcionews24

DiMarzio : #Napoli, le parole di #Riccio (vice di #Gattuso) dopo la partita contro la #Sampdoria - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL VICE - Napoli, Luigi Riccio: 'La Champions? Pensiamo al Lecce' - news24_napoli : Napoli, il vice Riccio: “Bravi tutti a stringere denti. Champions? No… -