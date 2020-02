Riccardo Fogli nella bufera, la battutaccia sul Coronavirus: “Hai la febbre, sei stato in Cina?” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il cantante dei Pooh ospite a Settimana Ventura Come ogni domenica su Rai Due è andata in onda una nuova puntata di Settimana Ventura, il programma condotto da Simona Ventura. Tra i vari ospiti, in studio era presente Riccardo Fogli che, a distanza di qualche mese dalla sua partecipazione all’Isola dei Famosi è tornato in televisione. E proprio sul piccolo schermo il cantante dei Pooh ha fatto una clamorosa gaffe che ha scatenato una serie di polemiche sul web. L’ex naufrago ha ironizzato sul Coronavirus, un argomento molto delicato che in tutto il mondo ha creato una sorte di psicosi. Infatti tutti coloro che vedono un cinese cambiano strada, per non parlare dei negozi e ristoranti cinesi: completamente vuoti. Ma cosa ha fatto di così grave Fogli? Riccardo Fogli fa una gaffe sul Coronavirus Come accennato prima, durante la messa in onda di Settimana Ventura, ad un tratto ... kontrokultura

