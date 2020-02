Repubblica: sproporzionata la reazione di Commisso, a meno che non sia un atteggiamento politico (Di lunedì 3 febbraio 2020) “Che la Juventus non meritasse di vincere con quel disavanzo di gol, è fuor di dubbio: dalla rete sfinente di 591 passaggetti (contro i 164 della Fiorentina) ha ricavato i due rigori, il gol di De Ligt a tempo scaduto e un’occasione per Higuain, meno di quanto avessero prodotto i viola, che nel primo tempo avevano avuto quattro possibilità per passare in vantaggio e nel secondo altre due per pareggiare”. Lo scrive Emanuele Gamba su Repubblica. Ma giudica esagerata la reazione del presidente della Fiorentina nel post partita, per il secondo rigore concesso alla Juventus. “In quanto a Pasqua, è stato senz’altro pessimo, ma la reazione di Commisso è parsa sproporzionata («Ma ci hanno già penalizzato con Genoa e Inter, non potevo più stare zitto»). A meno che il suo non sia un atteggiamento lucidamente politico”. Sulle parole di Nedved, che ha risposto al patron ... ilnapolista

elvise1657 : RT @LauraPuppato: Brexit, Julian Barnes: 'Arrivederci Europa' | Rep - LauraPuppato : Brexit, Julian Barnes: 'Arrivederci Europa' | Rep -