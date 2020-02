Renzi avverte il governo: i voti di Italia viva sono decisivi (Di lunedì 3 febbraio 2020) Parte dagli Studios di Cinecittà la campagna (e l'offensiva) di Italia viva. Con un avvertimento chiaro al premier Giuseppe Conte: senza di noi la maggioranza non ha i numeri. Ed è proprio la forza dei numeri che Italia viva farà pesare in vista delle prossime mosse, soprattutto al Senato, dove la soglia di sicurezza della maggioranza è quasi al limite. Gli appuntamenti delicati per il governo non sono pochi, e potrebbero trasformarsi in vere insidie per la tenuta dei giallorossi. Già giovedì, quando si riunirà il primo tavolo al Mef sul fisco, annunciato ieri dal ministro Roberto Gualtieri proprio all'Assemblea nazionale Renziana, Iv metterà sul tavolo la sua proposta di riduzione delle tase, che non potrà essere "marginale", ovvero non un semplice restyling delle aliquote Irpef. L'avvertimento a Bonafede E servirà anche una riforma dell'Iva, perché non si può più stare sotto il ... agi

