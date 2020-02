Regionali in Puglia, Italia Viva avvisa il Pd: “Con Emiliano si perde” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Scontro Iv-Pd sulle prossime Regionali in Puglia. I renziani avvisano: “Con Emiliano si perde”. E pensano a Bellanova come candidata. ROMA – E’ scontro (totale) tra Iv e Pd sulle prossime Regionali in Puglia. Ad alzare la tensione era stato lo stesso Matteo Renzi che, nei giorni scorsi, aveva ribadito il proprio no ad una alleanza larga con i dem e il M5s a livello regionale. Posizione ribadita anche nell’assemblea nazionale di Italia Viva con i renziani pronti a prendere le distanze dal Nazareno: “Con Emiliano – ha precisato Ettore Rosato – si perde e non non vogliamo solo partecipare. Ma non è solo la Puglia la regione dove ci si candida a perdere“. Il no di Italia Viva a Emiliano La chiusura di Renzi a Emiliano è stata confermata anche dagli altri vertici del partito. “Quando diciamo no al governatore in carica ... newsmondo

