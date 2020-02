Regionali Campania, l’intervento dell’attivista M5s: “Pd peggio della destra, mai ad alleanza con loro”. Applausi e ovazione (Di lunedì 3 febbraio 2020) “Il Pd è peggio della destra. Piuttosto che un’alleanza con loro, preferirei un governo di destra”. A dirlo è uno dei tanti (circa 120) attivisti intervenutiall’assemblea del M5s, a Napoli, in vista delle prossime elezioni Regionali. Schiacciante il no ad accordi con il Partito democratico, che ha toccato circa il 90% dei favorevoli. I pochi disponibili a sedersi a un tavolo coi dem sono stati fischiati. “La domanda che ci poniamo oggi, nelle regioni in cui ci candidiamo, segue il solco già tracciato al livello nazionale – ha scritto su Facebook Roberto Fico, presente alla riunione – Ma, senza ridurre la questione a un referendum sì-no, possiamo anche chiederci se sia possibile lanciare una proposta nel campo di altre forze politiche: mettiamo dei paletti, pretendiamo liste pulite, ragioniamo su un candidato di alto livello. Se la nostra sfida ... ilfattoquotidiano

