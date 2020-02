Reggio Calabria, uomo bruciato vivo in auto: arrestati moglie, figlio e amante (Di lunedì 3 febbraio 2020) Arriva a una svolta il caso dell’uomo bruciato vivo in auto in provincia di Reggio Calabria. Ad essere arrestati sono stati moglie, figlio di lei e amante. Il caso risale allo scorso 11 novembre 2019. La vittima è Vincenzo Cordì, cameriere di Roccella Ionica, in provincia di Reggio Calabria. Era stato trovato carbonizzato all’interno della sua auto, dopo essere stato bruciato vivo senza alcuna pietà. Le indagini sono arrivate a una svolta e a quanto pare gli artefici di tale atrocità sono la moglie, Susanna Brescia, aiutata dal figlio di lei Francesco Sfera e dal suo amante Giuseppe Menniti. uomo bruciato vivo in provincia di Reggio Calabria: omicidio premeditato e studiato nei minimi dettagli Sono terribili i dettagli che emergono sulla morte di Vincenzo Cordì. I tre avrebbero messo a punto un piano, organizzato nei minimi dettagli. La moglie lo aveva convinto a ... ultimenotizieflash

Reggina_1914 : Reggio Calabria ti ha sempre considerato un figlio adottivo. Il tuo legame con la nostra città è rimasto intatto.… - angelomangiante : Reggio Emilia gli dedicherà una piazza. Ha lasciato il segno. Anche a Pistoia, Rieti, Reggio Calabria. Aveva impar… - matteosalvinimi : Sarò poi il 3 a Palermo, il 6 a Reggio Calabria, il 10 a Vicenza e Padova, il 13 a Torino, il 15 nella mia Milano,… -