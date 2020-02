Reggia, boom di visitatori: ecco quando torna la domenica gratis (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – boom di visitatori alla Reggia di Caserta in occasione della prima domenica del mese nella quale è possibile visitare gli appartamenti in maniera gratuita e il parco al costo di 5 euro. Sono state quasi 11mila le presenze registrate nel Palazzo Reale sito Unesco e patrimonio dell’Umanità con lunghe file sin dalle prime ore del mattino lungo tutta piazza Carlo III. La “domenica al museo”, promossa dal ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo, prevede l’ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese e fu introdotta dal ministro Franceschini nel luglio 2014, dalla prima edizione sono stati oltre 17 milioni i visitatori accolti gratuitamente dai musei statali e dai tanti musei civici che aderiscono alla promozione. Nonostante la chiusura di alcune zone della Reggia, quali ... anteprima24

