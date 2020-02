Raoul Bova irriconoscibile e ingrassato: fan senza parole FOTO (Di lunedì 3 febbraio 2020) Siamo sempre stati abituati a vederlo super sexy, in forma, a considerarlo un sex symbol italiano, anzi, IL sex symbol italiano, ma tutti hanno diritto a lasciarsi un po’ andare… e questa volta è toccato a Raoul! Sia chiaro, resta sempre uno degli uomini più belli che il cinema e la televisione italiana abbiano mai conosciuto, ma con qualche chilo in più… Paparazzato con la pancetta Il giornale di Alfonso Signorini, “Chi“, riesce sempre a svelare gossip succosi; tra questi c’è la pancetta di Raoul Bova. In questi scatti vediamo l’attore senza la sua consueta tartaruga, ma con qualche chilo in più. Saranno state la vacanza, il mare e il relax… chissà! L'articolo Raoul Bova irriconoscibile e ingrassato: fan senza parole FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

