Quanto conta l’aspetto fisico in politica? La parola alle candidate alle presidenziali Usa (Di lunedì 3 febbraio 2020) l’aspetto fisico conta in politica? Alcune delle candidate americane alle cinquantanovesime elezioni presidenziali degli Stati Uniti d’America, che si terranno il 3 novembre 2020, hanno provato a rispondere alla domanda dei giornalisti di fivethirtyeight.com. Molte hanno ammesso di avere ripensato al guardaroba, alla lunghezza dei capelli, alla voce. Altre, invece, hanno affermato di voler solo essere professionali, come in qualsiasi altro lavoro. Stacey Abrams (democratica, Alabama). «Sì, bisogna pensarci perché è ciò che la gente vede, e penso sia disonesto credere che l’aspetto non abbia importanza. Il problema, tuttavia, è quando l’apparenza non viene giudicata una parte del tutto, ma l’unico indicatore della nostra efficacia. E il fatto che ci si aspetti che le donne appaiano tutte uguali e incarnino un certo modello di perfezione, beh, io questo lo rifiuto». Deborah ... vanityfair

