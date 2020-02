Psicosi Coronavirus, i gestori cinesi 'affidano' il market allo staff italiano: "Per la tranquillità dei clienti" (Di lunedì 3 febbraio 2020) A Lecce i titolari del Mio market hanno deciso di farsi da parte e di affidare la gestione del negozio al solo personale italiano pur di non perderela clientela repubblica

