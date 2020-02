PS5 verrà svelata a marzo? Un nuovo leak rivela anche la data di uscita (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sono molti i fan di Sony ansiosi di conoscere la data di presentazione dell'attesissima PS5, tuttavia la compagnia giapponese non ha ancora fornito nessuna data al riguardo.Secondo un recente rumor però, il reveal della nuova console dovrebbe avvenire a marzo, quindi tra poco meno di un mese. Il rumor in questione proviene da PSErebus, un account Twitter famoso per pubblicare news e leak legati al mondo PlatStation. Secondo la fonte dunque, PS5 sarà svelata ufficialmente a marzo, inoltre anche i preorder legati alla console ed ai giochi (come Grann Turismo 7) dovrebbero iniziare da tale mese. Viene inoltre indicato il 20 novembre come data di uscita della console negli Stati Uniti.Inoltre PSErebus consiglia ai giocatori di non vendere i loro titoli originali per PS1, PS2, PS3 e PS4 ovviamente la prima cosa a cui si pensa è la retrocompatibilità con tutte le precedenti generazioni di ... eurogamer

