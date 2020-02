PS5: Sony registra il marchio in UK. Il reveal si avvicina? (Di lunedì 3 febbraio 2020) L'hype per il reveal di PS5 cresce ogni giorno di più e nuovi indizi suggeriscono che la presentazione della console di Sony avrà luogo questo mese.La compagnia ha infatti depositato un marchio nel Regno Unito presso Intellectual Property Office per la sua nuova console.Anche se l'uscita è prevista per il periodo "Holiday 2020", finora Sony ha fornito solo informazioni vaghe su PS5.Leggi altro... eurogamer

