Produzione Huawei, Xiaomi, Vivo in bilico per il coronavirus? Previsioni e percentuali (Di lunedì 3 febbraio 2020) I grossi brand di telefonia cinesi come Huawei, Xiaomi e Vivo subiranno una flessione nella loro Produzione a causa del coronavirus? Nessun allarmismo ma qualche dato di fatto: le vendite elettroniche, proprio nel paese asiatico, sono crollate ad inizio anno per la stessa chiusura dei negozi e naturalmente per la scarsa propensione all'acquisto. Allo stesso tempo, anche le attività di numerose catene di montaggio è messa in bilico dai possibili provvedimenti di chiusura di alcune fabbriche come precauzione alla diffusione del contagio. La fonte Huawei Central ha raccolto un po' di dati e proiezioni al riguardo, prendendo come riferimento l'analisi di Linda Sui, a capo della società Strategy Analytics. Proprio l'analista afferma che le spedizioni globali di smartphone, in questo 2020, saranno inferiori del 2% rispetto alle prime Previsioni per questa annata e tutto a causa proprio ... optimaitalia

