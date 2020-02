Procida presenta la candidatura a Capitale italiana della Cultura (Di lunedì 3 febbraio 2020) L’isola di Procida si candida a Capitale italiana della Cultura per il 2021: creato un Comitato promotore formato da realtà istituzionali e associative pubbliche e private. L’isola di Procida si candida a Capitale italiana della Cultura per il 2021 e sceglie di farlo attraverso un percorso di co-creazione condivisa, che culminerà con la presentazione del dossier il 2 marzo alla commissione del MiBact. Il percorso è cominciato con l’articolazione di un Comitato promotore formato da realtà istituzionali e associative pubbliche e private, che in varia forma già collaborano con il Comune di Procida. La regia della candidatura, del processo di co-creazione e del programma Culturale del dossier, è affidata al direttore della candidatura Agostino Riitano, già project manager supervisor di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, che motiva così la visione, il metodo e i ... 2anews

