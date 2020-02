Processo pen drive Zagaria, ascoltato ufficiale del Ros che firmò accusa (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Entra nel vivo, al tribunale di Napoli Nord ad Aversa, il Processo a carico del poliziotto Oscar Vesevo, accusato di aver fatto sparire la pen drive del boss Michele Zagaria dal covo nel quale il capoclan dei “Casalesi” fu individuato il 7 dicembre 2011, in via Mascagni, a Casapesenna (Caserta). Dopo la prima udienza del 14 ottobre scorso, oggi è stato sentito il primo testimone dell’accusa, l’ufficiale del Ros dei carabinieri che ha sottoscritto l’informativa confluita nell’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli (sostituto procuratore Maurizio Giordano). Vesevo, imputato per peculato e corruzione con l’aggravante mafiosa, e di accesso abusivo ai sistemi informatici (difeso dall’avvocato Giovanni Cantelli), era stato rinviato a giudizio il 29 maggio scorso, ed è tuttora in ... anteprima24

Processo pen Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Processo pen