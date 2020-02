Primarie Usa, la sfida a 5 per i democratici parte in Iowa. Ecco chi sono Biden, Sanders, Warren, Buttigieg e Bloomberg (Di lunedì 3 febbraio 2020) Mai come quest’anno le Primarie democratiche appaiono incerte. Difficili da decifrare. Alla vigilia del via ufficiale – con i caucuses in Iowa, il 3 febbraio – almeno cinque contendenti restano in lizza per la nomination (ma ufficialmente, in corsa, ce ne sono ancora dodici). I sondaggi danno Joe Biden favorito, ma ogni candidato mostra specifici punti di forza; quindi ogni candidato, Biden compreso, ha anche dei limiti importanti. L’Iowa è la prima tappa di una lunga stagione, che per i democratici si concluderà il 6 giugno con il voto nelle Virgin Islands. Con ogni probabilità, il candidato vincente sarà scelto a primavera inoltrata, magari dopo il 28 aprile, quando le Primarie a New York, Pennsylvania e altri Stati del nord-est assegneranno oltre seicento delegati. Ma alcuni prefigurano uno scenario ben più drammatico: una brokered convention (a Milwaukee, dal 13 luglio), una ... ilfattoquotidiano

