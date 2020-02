Primarie in Usa, viaggio tra gli afroamericani in Iowa. “Tutti i candidati sono bianchi. Biden minestra insipida, ma bisogna battere Trump” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Brad Bruce segue Joe Biden ovunque. “Ovunque la salute me lo permetta”, dice. Brad è un afro-americano di sessantanove anni. Cammina appoggiandosi a una stampella, ma quello di Waukee, un sobborgo rurale di Des Moines, in Iowa, è il suo sesto comizio di Biden in meno di una settimana. “sono in pensione, ho deciso di seguire per bene le Primarie in Iowa”, spiega. Per lui, Biden è il candidato migliore. “Ha esperienza, visione, compassione. Gli sono morti due figli, sa cos’è il dolore”. Quando gli chiedo cosa pensi del fatto che non c’è un solo candidato nero alle Primarie democratiche, alza le spalle. “Mi spiace, ma concentriamoci su come battere Trump”. Ammette una cosa: “L’assenza di un nostro candidato potrebbe essere un problema. Meno entusiasmo, meno voglia di andare a votare”. Le Primarie democratiche 2020 passeranno alla storia come le più “bianche” degli ultimi decenni. Sul ... ilfattoquotidiano

