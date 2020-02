Previsioni meteo per domani, martedì 4 Febbraio. Dalla primavera all'inverno (Di lunedì 3 febbraio 2020) Un ribaltone meteo davvero drastico attende l'Italia. Siamo ormai agli sgoccioli del potente anticiclone che ancora abbraccia l'Italia, supportato Dalla rimonta di correnti calde d'estrazione subtropicale. Il caldo anomalo sta però per essere spodestato dall'intrusione repentina d'aria più fredda d'estrazione artica. Tutto avverrà attraverso un rapido cedimento dell'alta pressione sul Mediterraneo, che ha raggiunto il culmine proprio in quest'inizio settimana, apportando condizioni di caldo anomalo con temperature capaci di spingersi in alcune regioni su livelli record, con punte di oltre 25 gradi. Nel contempo, l'alta pressione atlantica si allungherà verso le Isole Britanniche, spianando la strada alla discesa di un fronte perturbato e delle correnti fredde artiche al seguito, le quali gradualmente irromperanno Dalla sera di martedì verso l'Italia, dilagando su tutta ... meteogiornale

Agenzia_Ansa : Le previsioni del tempo per oggi #3febbraio #ANSA - meteosmit : Previsioni meteo aggiornate il 03/02 alle 20:05. - Roma : Di mattina nubi sparse e schiarite, di pomeriggio cielo poco nuvoloso, sereno in serata. Temperature attese: 7°/19°… -