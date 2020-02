Previsioni meteo: dalla primavera all'inverno/ In arrivo aria gelida dai Balcani (Di lunedì 3 febbraio 2020) Previsioni meteo: dalla primavera all'inverno. E' in arrivo un brusco calo termico con pioggia e neve soprattutto al centro sud ilsussidiario

Agenzia_Ansa : Le previsioni del tempo per oggi #3febbraio #ANSA - leccenews24 : Un giorno per passare dalla ‘primavera’ all’inverno. Le previsioni per la settimana - fordeborah5 : RT @ilmeteonet: #3febbraio Irruzione di aria fredda sull'Italia nelle prossime ore. Oggi ancora temperature ben sopra la media, poi le cose… -