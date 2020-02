Presunti fondi alla Lega, prorogate di 6 mesi le indagini per corruzione internazionale per Savoini e gli altri (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il giudice per le indagini preliminari di Milano, Alessandra Clemente, ha disposto la proroga di sei mesi delle indagini per corruzione internazionale nei confronti di Gianluca Savoini, ex portavoce di Matteo Salvini e presidente dell’associazione LombardiaRussia, dell’avvocato Gianluca Meranda e dell’ex bancario Francesco Vannucci. I tre sono indagati per la vicenda di Presunti fondi russi alla Lega, al centro dell’ormai nota trattativa all’hotel Metropole di Mosca. Il giudice ha accolto la richiesta della Procura. Gli inquirenti si stanno concentrando sulla ricostruzione della rete di contatti di Savoini, presidente e fondatore dell’associazione Lombardia-Russia, nella capitale russa, e sull’attività preparatoria in vista dell’incontro all’hotel Metropol del 18 ottobre 2018 nel quale, secondo l’accusa, insieme all’avvocato Gianluca Meranda e all’ex banchiere Francesco Vannucci ha ... ilfattoquotidiano

