Prescrizione | Zingaretti a Renzi e Bonafede | Basta con picconi | divisioni e

La discussione sulla Prescrizione va avanti tra un attacco di Matteo Renzi, una replica di Alfonso Bonafede e una controreplica del fondatore di Italia Viva, che ha promesso di dare del filo da torcere al governo se intende far passare la riforma voluta dal ministro della Giustizia, minacciando di votare con la destra. Oggi sul tema è intervenuto anche il segretario del PD Nicola Zingaretti. A margine dell'incontro a Roma, nella sede della Regione Lazio, con l'ambasciatore cinese e le ricercatrici dello Spallanzani che hanno isolato il coronavirus, Zingaretti, interpellato sul tema Prescrizione dai giornalisti, ha detto:"Confido sul fatto che le soluzioni si possano trovare. Se non si trovassero andremo avanti con la nostra proposta di legge. La nostra iniziativa è per trovare soluzioni non per rompere o distruggere"E ha aggiunto:"Basta picconi, divisioni, Basta con le lacerazioni, è ...

