Prescrizione | Meloni | ‘stop norma contro Stato diritto | bene se cade anche governo’

Roma, 3 feb. (Adnkronos) – "Non tutto può essere piegato alla tattica del momento, ci dobbiamo porre il problema di cosa sia la giustizia in Italia, la Prescrizione così fatta è un problema", perchè "se entrasse in vigore in assenza di qualunque provvedimento sui tempi certi dei processi sarebbe una spallata allo Stato di diritto in Italia. Quindi mi auguro che le persone di buona volontà non votino un provvedimento di questo tipo. Poi se in tutto questo dovesse andarci anche a casa il governo, io sono molto contenta e penso farebbe bene". Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.

