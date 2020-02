Prescrizione, l'ira del ministro Bonafede sui renziani. "In Parlamento si va verso il liberi tutti", è crisi? (Di lunedì 3 febbraio 2020) Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia, con la sua irremovibilità sulla riforma della Prescrizione potrebbe facilmente essere accusato di mettere a repentaglio la tenuta della maggioranza di governo, come riporta il Corriere della sera. Puntando direttamente i renziani, ma mettendo in difficoltà liberoquotidiano

annamariaghinas : RT @Gabbiacane: So di attirare l'ira di molti ma sulla prescrizione Renzi ha perfettamente ragione. E' inutile che i grillini scatenino le… - nuovalepanto : RT @Gabbiacane: So di attirare l'ira di molti ma sulla prescrizione Renzi ha perfettamente ragione. E' inutile che i grillini scatenino le… - SbrizzaClaudio : RT @Gabbiacane: So di attirare l'ira di molti ma sulla prescrizione Renzi ha perfettamente ragione. E' inutile che i grillini scatenino le… -