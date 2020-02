Prescrizione, ancora scontro nel governo. Renzi avverte Bonafede: senza Iv non avete i numeri. Il ministro: no ricatti (Di lunedì 3 febbraio 2020) ancora scontro nel governo sulla giustizia. Matteo Renzi dall'assemblea di Italia viva lancia quello che sembra un vero e proprio ultimatum al Guardasigilli sulla Prescrizione. "A Bonafede dico: fermati immediatamente perché noi in Parlamento votiamo contro la follia che avete fatto sulla Prescrizione, non dite che non ve l'avevamo detto, noi tra poltrone e ideale e civiltà giuridica scegliamo i secondi. E non avete i numeri senza di noi al Senato forse anche alla Camera, perciò rifletteteci bene". La tensione all'interno della maggioranza è alta. E i toni della replica del ministro della Giustizia sono eloquenti: "Non accetto ricatti e minacce da nessuno. E vado avanti". "Io non credo che dobbiamo pensarla tutti allo stesso modo, ci mancherebbe - sottolinea Bonafede - Qualcuno dovrebbe semplicemente rendersi conto di non essere più al governo con Alfano e Verdini (che, come noto, hanno ... ilfogliettone

