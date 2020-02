Postino salva neonato abbandonato per strada: si cerca la madre (Di lunedì 3 febbraio 2020) Edward Holton, Postino londinese, ha trovato sul ciglio della strada e ne è stato salvatore. Baby Edward, così è stato rinominato all’ospedale, era avvolto in una copertina bianca a lato di Sandringham Road, a est di Londra, abbandonato come fosse un fagotto di spazzatura sulle scale di un seminterrato. La storia di Edward Holton e baby Edward Edward Holton, Postino di 36 anni, stava compiendo il suo lavoro in giro per la città insieme al collega Paul, quando la sua attenzione è stata attirata proprio da questo fagotto: benché ad una prima occhiata non apparisse nulla di speciale, il sesto senso di Holton l’ha spinto ad avvicinarsi ed abbassare la copertina, rivelando il piccolo neonato. “Quando ho tirato giù la coperta ho visto che dentro c’era un bambino molto piccolo” ha raccontato Holton alla BBC. Infreddolito e con ancora il cordone ombelicale attaccato, i due ... thesocialpost

