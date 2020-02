Platinum 4 è il nuovo misterioso sito teaser di Platinum Games (Di lunedì 3 febbraio 2020) Platinum Games starebbe lavorando a qualcosa che avrebbe a che fare con il numero quattro.Lo studio ha lanciato un nuovo sito teaser. Semplicemente intitolato Platinum 4, il sito ha solo un logo rotante del numero quattro.Questo è particolarmente enigmatico, soprattutto perché i fan si aspettavano che lo studio annunciasse The Wonderful 101 su Kickstarter oggi. Il numero quattro non ha esattamente una connessione con The Wonderful 101, quindi supponiamo che il sito teaser si riferisca a qualcos'altro.Leggi altro... eurogamer

