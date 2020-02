Piogge torrenziali in Ruanda: almeno 13 morti per frane (Di lunedì 3 febbraio 2020) Piogge torrenziali hanno colpito nelle scorse ore il Ruanda: il maltempo ha innescato delle frane che hanno provocato la morte di 13 persone, secondo quanto confermato dalle autorità locali citate dalla BBC. Sei di queste persone sono decedute nelle loro case nei pressi della capitale Kigali. Secondo l’agenzia meteorologica nazionale oggi è previsto un incremento delle precipitazioni in tutto il Paese.L'articolo Piogge torrenziali in Ruanda: almeno 13 morti per frane Meteo Web. meteoweb.eu

