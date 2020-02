Pescara-Cosenza, Serie B: probabili formazioni, pronostici (Di lunedì 3 febbraio 2020) Pescara-Cosenza è l’ultima partita della ventiduesima giornata di Serie B, si gioca alle 21: le probabili formazioni, i pronostici e la diretta streaming. Pescara – Cosenza lunedì ore 21:00 Il girone di andata del Pescara non è andato secondo le aspettative. La squadra puntava alla zona playoff e invece si ritrova al momento più vicina a quella playout. A farne le spese è stato l’allenatore Zauri, sostituito da Legrottaglie che ha esordito nella scorsa giornata con una sorprendente vittoria in trasferta contro il Pordenone. Il calciomercato invernale del Pescara è stato parecchio movimentato. Sono stati ceduti Vitturini, Celli, Cisco, Ingellson, Brunori, Ciofani, Kastrati, Mancini e soprattutto Machin, uno dei principali punti di forza. Legrottaglie ha difeso la scelta della società, con in entrata ha preso Clemenza e Pucciarelli ... ilveggente

