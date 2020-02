Pesaro, le villette sono prese d'assalto dai ladri e il pensionato li avverte: "Sono armato, non entrate" (Di lunedì 3 febbraio 2020) Lavinia Greci Un muratore in pensione di 84 anni ha recuperato una vecchia targa con su scritto "Vigilanza armata" e l'ha messa all'ingresso di casa sua: "Non vorrei essere un bersaglio dei ladri. Perciò, come dice l'antico adagio, uomo avvisato" Si è procurato un cartello giallo e con sopra la scritta "vigilanza armata", in stampatello. Poi lo ha fissato a un palo proprio davanti all'ingresso di casa sua, una villetta a due piani, tra Carrara e Falcineto, vicino a Fano, in provincia di Pesaro. Il messaggio è rivolto a potenziali ladri e malviventi e, più che una segnalazione, sembra proprio un avvertimento. "Ho pistole e fucili per difendermi: i banditi devono girare al largo da casa mia", ha spiegato Egidio Mascarucci, un muratore in pensione di 84 anni. Che, in base a quanto riportato da Il resto del Carlino, ha deciso di ammonire chiunque abbia l'intenzione di entrare ... ilgiornale

