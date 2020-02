Perchè quando si parla di violenza sulle donne le “vallette” di Amadeus tacciono? (Di lunedì 3 febbraio 2020) Niente come un terremoto riesce a farci capire la qualità di un edificio. La scossa tellurica è un setaccio severo che lascia in piedi le case robuste e fa crollare le “baracche”. Le polemiche sull’impostazione sessista del Festival di Sanremo, e soprattutto sulla violenza di genere che ispira una certa parte del mondo “trap”, hanno procurato qualche scossone, che rende ora più facile capire di che pasta sono fatti i protagonisti. Qualcuno è rimasto in piedi - quelli che una sensibilità e un’attenzione per certi temi l’hanno sempre avuta - qualcun altro è crollato con la sua pochezza. Uno come Junior Cally offende la dignità femminile in un modo che non ha precedenti, e il direttore artistico del festival non riesce a dire nulla nel merito. Lo conferma tra i “big” e non riesce ad argomentare la scelta neppure davanti al presidente della Rai che gli rivolge pubblicamente un appello. ... optimaitalia

