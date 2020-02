Perché la blackface non è mai accettabile (Di lunedì 3 febbraio 2020) Io sono Eva, sono una ragazza afroitaliana di 24 anni e vivo la mia vita giorno per giorno in questo paese che amo tanto ma che a volte sembra faccia finta che non esisto. Io sono nata nera, ed è una cosa che non potrei cambiare neanche se volessi. Mi è capitato in passato. Immaginate quanto è brutto pensare di voler essere diversi e non poterlo essere mai, nemmeno nei sogni. Non l’ho desiderato Perché volevo rifiutare la mia parte africana, ma Perché le difficoltà di essere nera erano talmente tante, specialmente quando ero piccola, che avrei preferito liberarmi di questa parte di me piuttosto che continuare a vivere in quel modo così difficile. Crescendo ho capito che il colore della mia pelle rappresenta la mia storia, la mia cultura, la mia famiglia. E ne sono orgogliosa. Ma mi ricordo la sofferenza. Per questo, ogni volta che vedo qualcuno che si trucca il volto di nero, ovvero che ... vanityfair

