Perchè è importante ricordare Giulio Regeni: lettera ai miei figli sulla verità (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il 3 febbraio di quattro anni fa il corpo martoriato di Giulio Regeni veniva ritrovato senza vita vicino una prigione dei servizi segreti egiziani. Da allora, mai nessuna verità. Ci sono alcune storie che non andrebbero dimenticate e quella di Giulio è una di queste, perché resterà ragazzo per sempre, e come tutti i ragazzi resterà per sempre figlio. Giulio è figlio di noi tutte e noi tutti. E i figli non andrebbero mai traditi e abbandonati. fanpage

fattoquotidiano : Coronavirus isolato per la prima volta in Europa allo Spallanzani: ecco perché è importante - romeoagresti : @GoalItalia #Sarri: 'In certe partite #Matuidi è importante e tutti sapete perché. In altre può giocare #Rabiot. Di… - RobertoBurioni : @CacoVaniglia @MedBunker Il virus era stato già isolato in altri laboratori (come correttamente dichiarato) ed eran… -