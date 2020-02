Pensioni, primo tavolo governo-sindacati sulla riforma. “Per i giovani con lavori precari serve assegno di garanzia”. Ma c’è il nodo risorse (Di lunedì 3 febbraio 2020) Si apre lunedì pomeriggio il primo dei tavoli operativi sulla riforma delle Pensioni post Fornero a cui governo e sindacati lavoreranno in vista della prossima legge di bilancio. Il primo punto in agenda riguarda la pensione contributiva di garanzia per i giovani con l’obiettivo di cercare di assicurare “assegni dignitosi” anche a chi ha alle spalle carriere discontinue, precariato e lavori mal pagati. Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, concorda con Cgil, Cisl e Uil sulla necessità di un intervento, così come il presidente Inps Pasquale Tridico. Ma il problema come sempre è trovare le risorse. I sindacati chiederanno che parte di quanto previsto per i giovani sia finanziato anche dalla fiscalità generale come avviene per il reddito di cittadinanza. Il nodo è e resta quello dell’equità dell’intervento che escluda l’uso di qualsiasi strumento assistenziale e basi ... ilfattoquotidiano

