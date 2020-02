Pensione di reversibilità a coppie gay: storica sentenza del Tribunale di Foggia (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sono passati meno di quattro anni da quando, nel maggio 2016, è entrata in vigore la cosiddetta “Legge Cirinnà”, che riconosceva giuridicamente diritti e doveri delle coppie formate da persone dello stesso sesso. Oggi, grazie a una sentenza del Tribunale di Foggia, un nuovo passo è stato fatto verso la piena uguaglianza di trattamento tra coppie etero e coppie omosessuali. La richiesta della Pensione di reversibilità Quando la lunga storia d’amore di due donne Foggiane si è conclusa, con la morte nel 2011 di una delle due, la donna ancora in vita ha deciso di rivolgersi a un giudice per ottenere un diritto ormai scontato per una coppia “tradizionale”: la reversibilità della Pensione. Infatti, grazie anche al lavoro degli avvocati difensori Giacomo Celentano e Bruno Colavita, il Tribunale di Foggia ha riconosciuto alla donna il diritto al trattamento pensionistico con, ... thesocialpost

zazoomblog : La sentenza pro Lgbt: Sì alla pensione di reversibilità per le coppie gay - #sentenza #Lgbt: #pensione - DottRiccardi : RT @radio_zek: Pensione di reversibilità a coppie gay: il tribunale di Foggia condanna l'Inps a pagare per il partner deceduto prima della… - figliodelcaos : RT @radio_zek: Pensione di reversibilità a coppie gay: il tribunale di Foggia condanna l'Inps a pagare per il partner deceduto prima della… -