Pattinaggio artistico, Four Continents 2020: Yuzuru Hanyu a caccia dell’unico titolo mancante, scontro Kihira-You in campo femmnile (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sarà Yuzuru Hanyu il protagonista assoluto dei Four Continents 2020, prestigiosa competizione internazionale di Pattinaggio artistico al via questa settimana presso la Mokdong Ice Rink di Seoul, in Corea Del Sud. L’atleta giapponese infatti, nonostante due ori olimpici, due ori iridati e quattro vittorie nelle Finali Grand Prix non è mai salito sul gradino più alto del podio nella gara in questione, classificandosi per ben tre volte al posto d’onore, nello specifico nel 2011 (Taipei) alle spalle del connazionale Daisuke Takahashi, nel 2013 (Osaka) cedendo il passo al canadese Kevin Reynolds e, più recentemente nel 2017 (Gangneung), dove si è piazzato a quattro punti da Nathan Chen. Al quarto tentativo, l’alieno dovrebbe finalmente aggiungere l’ultimo titolo mancante al suo palmares, ma sarà importante considerare soprattutto la stabilità delle performance che ... oasport

