Pasquale Laricchia attaccato da Victoria | “Era violento | mi picchiava”

Pasquale Laricchia e Victoria Pennington divennero famosi grazie al Grande Fratello 3. Oggi Victoria racconta una versione della storia molto diversa da quella immaginata dai telespettatori. Quando conobbe Pasquale Laricchia, Victoria Pennington aveva solo 17 anni. Lui, molto più grande rispetto a lei, prese in breve tempo il controllo della sua vita e la portò letteralmente di …

